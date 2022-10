Claudia Raia exibe barriga de gravidez editorial de moda - Reprodução

Publicado 06/10/2022 10:54

Rio - A atriz Claudia Raia, de 55 anos, é a capa da edição de outubro da revista "Harper's Baazar". A artista posou para um editorial de moda exibindo a barriga de gravidez. Ela está esperando seu terceiro filho, fruto do casamento com Jarbas Homem de Mello.

Em entrevista à publicação, Claudia Raia contou que não tem sentido enjoos nesta gestação e que seus seios cresceram. Além do bebê que está esperando, Claudia Raia é mãe de Enzo, de 25 anos, e Sophia, de 19, ambos frutos do extinto casamento com Edson Celulari.