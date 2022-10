Kelly Key exibe a barriga trincada - Reprodução do Instagram

Publicado 06/10/2022 09:27

Rio - Kelly Key, de 39 anos, deu um bom dia inspirador e encantou seus fãs na manhã desta de quinta-feira. A cantora publicou um clique, no Instagram, em que aparece só de calcinha, deixando sua barriga trincada e as coxas grossas e definidas em evidência. Na legenda, ela mandou um recadinho para os internautas.

"Aquele bom dia só para me exibir, mesmo. Em meio aos novos desafios, não jogar tudo para o alto e manter o foco na saúde, nos treinos e na alimentação tem sido minha terapia! E o colateral deste cuidado é o físico em dia! Sem contar, claro, meu bem estar emocional. Mens sana in corpore sano (uma mente sã num corpo são). Não se deixe de lado. Foque em você. Faça a mudança acontecer. Não desista", afirmou Kelly, que é casada com Mico Freitas e mãe de Suzanna, de 21 anos, Jaime Vitor, de 17, e Arthur, de 5.