Mari Gonzalez tem aula de tênis com Venus WilliamsReprodução Internet

Publicado 06/10/2022 20:07 | Atualizado 06/10/2022 20:10

Rio - Mari Gonzales compartilhou em seu Story, nesta quinta-feira (6), uma aula especial! A influenciadora está participando da nova campanha da Lacoste em Los Angeles, e foi convidada para ter uma aula de tênis com ninguém menos do que Venus Williams. Uma das melhores tenistas do mundo ofereceu a algumas influencers da marca uma introdução ao esporte. Além da ex-BBB, a influenciadora Rachel Apollonio também está participando da campanha.

No vídeo do discurso inicial da atleta, Mari escreveu: "Que momento! Ela é uma das maiores". Após a aula, completou dizendo: "Primeira vez que jogo tênis na vida. Já quero mais. A aula foi tudo! Ela é fofa. Obrigada, Venus Williams!". A medalhista é irmã de Serena Williams, e as duas ocupam as maiores classificações mundiais no esporte.