Carolina Dieckmann mostra o novo visual nas redes sociaisReprodução do Instagram

Publicado 06/10/2022 16:32 | Atualizado 06/10/2022 16:36

Rio - Carolina Dieckmann, de 44 anos, está de visual novo! A atriz deu adeus aos fios platinados e adotou um tom mais alaranjado. O resultado da transformação foi publicado no Instagram da artista, nesta quinta-feira. Vale lembrar que ela está no elenco de "Vai na Fé", que substituirá "Cara e Coragem", na TV Globo. A previsão de estreia do folhetim é janeiro do ano que vem.

"Aí como eu amo uma transformação!! Blond laranjinha pra fazer uma leoa…", escreveu ela na legenda, dando um possível spoiler sobre sua nova personagem. Através dos comentários, fãs e amigos de Carolina a encheram de elogios. " Amei", afirmou Fernanda Pontes. "Maravilhosa! Deu vontade de pintar e cortar igual!", disse um fã. "Ameeei! Você é uma camaleoa. Tudo orna, tudo combina, tudo te faz mais linda", opinou um terceiro.