Paolla Oliveira e Diogo Nogueira passeiam no shopping com o filho do sambista

Rio - Paolla Oliveira e Diogo Nogueira aproveitaram a noite de quinta-feira para passear no shopping. Eles estiveram na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, e estavam acompanhados por Davi, de 16 anos, filho de Diogo e da personal trainer Milena Nogueira. O sambista e Milena foram casados entre 2003 e 2018.

"Eu sempre me relacionei com pessoas que já tinham filhos, então para mim é bem natural, bem tranquilo", disse Paolla Oliveira sobre sua relação com o enteado, em entrevista recente.

"O filho faz parte do relacionamento e eu tento ser uma boadrasta, ter uma influência sobre isso, acho que não tem como ser alheia, mas ao mesmo tempo permitir um espaço para eles se relacionarem e resolverem as questões deles", completou a atriz, que congelou óvulos para o caso de desejar ser mãe no futuro.

