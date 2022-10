Sasha perde R$ 1,2 milhão em fraude com criptomoedas - Ag. News

Publicado 07/10/2022 08:26

Rio - Sasha, filha da apresentadora Xuxa, e seu marido, o cantor gospel João Figueiredo, tiveram um prejuízo de R$ 1,2 milhão em fraudes com criptomoedas. A informação foi confirmada pela Polícia Federal ao "Uol". O esquema era comandado por Francisley Valdevino da Silva, o Sheik das Bitcoins.

O casal conheceu o "Sheik" na igreja evangélica que frequenta, de acordo com "O Globo". Inicialmente, Sasha e o marido investiram R$ 50 mil e posteriormente assinaram mais dois contratos que ultrapassavam R$ 1 milhão. Em operação da polícia realizada nesta quinta-feira, o 'Sheik' foi investigado e 20 mandatos de busca e apreensão foram cumpridos.

"As ordens judiciais cumpridas visam não apenas à cessação das atividades criminosas, mas também a elucidação da participação de todos os investigados nos crimes sob apuração, bem como o rastreamento patrimonial para viabilizar, ainda que parcialmente, a reparação dos danos gerados às vítimas", disse a Polícia Federal.

Sasha e o marido chegaram a ser vistos se divertindo com Francisley em uma luxuosa lancha Azimut 56, que tem 17 metros de comprimento e três cabines com cama. Após perceber que não estava tendo o retorno prometido nos investimentos, o casal entrou com um processo na Justiça contra o 'Sheik'.

"É preciso diferenciar o que é cripto e o que é pirâmide, golpe. Investimento em criptomoedas é uma tendência mundial e o Brasil tem sido destaque, isso é inegável", disseram em nota Ticiano Figueiredo e Pedro Ivo Velloso, os advogados de Sasha.

Sasha e o marido não foram as únicas vítimas. Alguns jogadores de futebol também caíram no golpe.