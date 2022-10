Débora Falabella confere musical em São Paulo - Marcelo Sá Barretto/ Agnews

Débora Falabella confere musical em São PauloMarcelo Sá Barretto/ Agnews

Publicado 07/10/2022 09:39 | Atualizado 07/10/2022 09:40

Rio - Um time de famosos conferiu a estreia do musical 'Dominguinhos: Isso Aqui Tá Bom Demais', em um teatro de São Paulo, nesta quinta-feira. Débora Falabella e Marisa Orth prestigiaram o espetáculo, que conta certas passagens da vida e obra do artista misturando realidade e ficção. Adriana Lessa, Mariana Aydar e Denise Fraga e o marido, Luiz Villaça, também marcaram presença no local.