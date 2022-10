Tiago Abravanel é assaltado em São Paulo - Reprodução do Instagram

07/10/2022

Rio - Tiago Abravel passou por momentos de tensão nesta sexta-feira. O ator e cantor contou através do Instagram que foi assaltado em São Paulo. Os criminosos levaram o celular do neto do Silvio Santos. Na publicação, o ex-BBB tranquilizou os fãs ao dizer que está bem e fez um alerta contra possíveis golpes.

"Pessoal, fui assaltado e tive o meu celular roubado! Está tudo bem! Então se você receber qualquer mensagem minha pode ser golpe, não responda", pediu Tiago. Segundo o marido do ator, Fernando Poli, o apresentador estava em um táxi quando foi surpreendido pelos criminosos. "Ti está bem. Quebraram o vidro do táxi que ele estava. Cuidado", afirmou o produtor.

Momentos antes, Tiago publicou um vídeo falando sobre a emoção de fazer a última prova de roupa para a festa de seu casamento com Fernando Poli, que acontece no dia 11 de outubro. "Último dia de prova da roupa. Aí, meu Deus. Gente, vocês não têm noção. Não posso mostrar", comentou ele.