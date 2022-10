Arthur Aguiar se pronuncia após separação - Reprodução do Instagram

Arthur Aguiar se pronuncia após separaçãoReprodução do Instagram

Publicado 07/10/2022 12:56

Rio - Arthur Aguiar se pronunciou, através do Instagram, nesta sexta-feira, sobre o fim de seu casamento com Maíra Cardi. O casal ficou junto durante cinco anos e tem uma filha, Sophia, de 3 anos. "Independente de estarmos juntos ou não no momento, seremos pra sempre uma família. Como eu disse ontem, a última palavra vem de Deus", escreveu o campeão do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo.

fotogaleria

Nesta quinta-feira, Maíra também falou sobre o fim da relação em suas redes sociais. "Fim da nossa caminhada juntos, mas o começo de um novo caminho melhor para ambos", afirmou. A influenciadora e o cantor estavam juntos desde 2017. O casal subiu ao altar com apenas cinco meses de relacionamento.

A união dos dois foi marcada por idas e vindas. A última reconciliação de Maíra e Arthur ocorreu em outubro de 2021. Na época, a coach afirmou que a relação chegou ao fim pois o cantor era abusivo e tinha a traído diversas vezes. Em vídeo publicado nas redes, a influenciadora digital garantiu que havia amor de sua parte, mas que não sabia se o mesmo existia para Arthur Aguiar.