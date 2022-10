Felipe Neto fala sobre vantagem e desvantagem de ser rico - Reprodução/Instagram

Felipe Neto fala sobre vantagem e desvantagem de ser ricoReprodução/Instagram

Publicado 07/10/2022 12:36 | Atualizado 07/10/2022 12:38

Rio - Felipe Neto usou as redes sociais, na última quinta-feira, para sanar a curiosidade dos seguidores. Em uma caixinha de perguntas no Instagram, o youtuber respondeu a um fã quais são as vantagens e as desvantagens de ser um homem rico.

"Qual é a maior vantagem de ser rico? E qual a maior desvantagem?", quis saber o internauta. "Vantagem: conforto. Desvantagem: não saber se quem se aproxima gosta de fato de você", definiu Felipe.

Durante a interação, o influenciador ainda falou sobre o motivo de ter dentes amarelados e desabafou sobre um trauma da adolescência. "Eu tenho trauma de dentista, já falei para vocês. Terei que ir ao dentista agora porque meu molar superior quebrou, está com um buraco e aí, não tem jeito. Eu tenho tanto trauma, que quando eu preciso fazer alguma coisa, peço para me apagar, com anestesia mesmo [...] além disso, eu tomo muito café, além de ter sido fumante por dez anos da minha vida", contou.

Ao ser questionado sobre o que desencadeou esse trauma, Felipe resumiu a experiência. "Basicamente, quando eu tinha 17 anos, tive que remover um siso da parte inferior, precisou fazer uma cirurgia mesmo, o cirurgião veio, teve que serrar o dente, retirar e tal. O problema foi que no dia seguinte eu tive alguns coágulos dentro da 'ferida' e para remover esses coágulos eu precisei voltar no dentista e não dava para aplicar anestesia por causa da região, da localização desses coágulos. Então, eles tiveram que raspar esses coágulos de dentro da minha ferida aberta, exposta, com uma por** de metal, sem anestesia. Era uma pessoa segurando cada membro meu enquanto eu gritava e me debatia, sendo torturado pelo dentista", concluiu.