Ao lado do médico, Simony comemora fim da primeira fase de tratamento contra câncerReprodução / Instagram

Publicado 07/10/2022 09:37 | Atualizado 07/10/2022 09:37

Rio - Simony usou as redes sociais, na última quinta-feira, para comemorar o término da primeira fase de seu tratamento contra um câncer no intestino. No Instagram, ela posou ao lado de seu médico, Dr. Fernando Maluf, e demonstrou estar confiante.

"Meu amigo, anjo na terra aquele me mostrou que hoje em dia o câncer não é mais uma sentença de morte! Dr. Fernando Maluf, obrigada por tudo, obrigada por muito estamos juntos nessa luta! Terminando essa primeira fase rumo à vitória. Ele sempre sai me aplaudindo", escreveu Simony na legenda do post em que aparece ao lado do médico.

Nos comentários da publicação, fãs aproveitaram para deixar mensagens de carinho para artista. "Simony, sua linda! Jesus abençoe seu tratamento todos os dias. Que ele te dê força e bom ânimo!", desejou uma seguidora. "Você merece todo o carinho!", disse uma admiradora. "Minhas orações estão para você todos os dias, linda. Vai passar, minha novena de nossa senhora Aparecida este ano está no seu nome, Simony", garantiu uma internauta.

