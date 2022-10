’Império da Luz’, de Sam Mendes, estreia no Festival do Rio nesta quinta-feira - Divulgação

’Império da Luz’, de Sam Mendes, estreia no Festival do Rio nesta quinta-feiraDivulgação

Publicado 06/10/2022 10:21

Rio - Os apaixonados pela sétima arte estão em festa. Começa nesta quinta-feira, com ampla programação, o Festival do Rio, que se estende até o dia 16 de outubro. Um dos pontos altos da estreia é a volta do Cine Odeon, que exibe às 20h o longa "Império da Luz".

fotogaleria

O festival reúne mais de 200 títulos de filmes - entre internacionais e nacionais; curtas e longas -, além cine concertos e debates, espalhados por cinemas no Centro da cidade, na Zona Sul e Niterói. O Cinema na Praia também está de volta, com exibição de filmes com censura livre e entrada franca, para toda família. Entre os longas está "Dois Filhos de Francisco", do diretor Breno Silveira, que morreu este ano e será homenageado.

A turma que aprecia um filme de terror também tem presença certa no Festival do Rio, que preparou uma seleção que mescla clássicos com filmes super aguardados: Piggy (Piggy), de Carlota Pereda; O Menu (The Menu) de Mark Mylod com Ralph Fiennes; Halloween Ends (Halloween Ends), de David Gordon Green; Oldboy (Oldboy), de Park Chan-Wook; Grito de Horror (The Howling), de Joe Dante.



E os clássicos também não foram esquecidos e vai ter "E.T, o extraterrestre" com cópia remasterizada, "Priscila, a rainha do deserto" e "Oldboy", para ver na tela grande. Sem falar nos clássicos nacionais, como "O pagador de promessas" e "Assalto ao trem pagador".



O Festival do Rio tem apresentação e patrocínio master da Shell Brasil - Lei Federal de Incentivo à Cultura - e da Prefeitura do Rio de Janeiro - por meio da RioFilme, órgão que integra a SEGOVI (Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública). Também conta com o apoio da FUNARJ e apoio institucional da FIRJAN. O Festival do Rio é uma realização da Cinema do Rio.