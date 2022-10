No cinema, Jefinho (Rodrigo Sant'Anna) trabalha como limpador de piscina e tenta emplacar algum sucesso com o grupo Farol do Pagode - fotos divulgação

No cinema, Jefinho (Rodrigo Sant'Anna) trabalha como limpador de piscina e tenta emplacar algum sucesso com o grupo Farol do Pagodefotos divulgação

Publicado 06/10/2022 06:00

Rio - Após o sucesso na televisão, a história de Jefinho em 'Os Suburbanos' ganha novos ares ao estrear hoje nos cinemas ao redor do Brasil. Com Rodrigo Sant'Anna no papel principal, o longa-metragem mantém parte do elenco da série homônima sobre o carioca que sonha em conquistar a fama como cantor de pagode, além de trazer participações especiais de Jojo Todynho, Rafael Portugal e Tadeu Mello. Em entrevista ao DIA, o ator explica o que o público pode esperar da adaptação da humorístico que estreou no Multishow em 2015.

"É a série com mais dinheiro (risos). Porque é a sensação que a gente tem de diferença da série para o cinema. A gente consegue potencializar alguns desejos que não conseguimos realizar ao longo da série, porque, naturalmente, você tem uma infraestrutura mais objetiva para as coisas acontecerem. No cinema, você consegue colocar tudo no papel", afirma ele, que também assina o roteiro do filme, junto com Denise Crispun.

Ao longo do filme, Jefinho se mete em novas trapalhadas enquanto tenta emplacar algum sucesso com o grupo Farol do Pagode. Babu Santana, Carla Cristina Cardoso e Nando Cunha chegam para interpretar os amigos que cercam o protagonista da trama, que se passa entre um bairro na Zona Norte do Rio e a parte rica da cidade. Trabalhando como limpador de piscina em uma mansão, o rapaz se envolve em um caso amoroso com a mulher do dono de uma gravadora, vivida por Cristiana Oliveira, a Juma da primeira versão de 'Pantanal'.

Expandindo o universo conhecido pelos fãs da série, Rodrigo comenta as possibilidades que encontrou pelo orçamento maior. "Eu nunca imaginaria fazer uma cena correndo nu por Madureira e isso acontece. Eu nunca imaginaria filmar na casa que a gente filmou, que eu nem sabia da existência daquela vista do Rio de Janeiro, e a gente conseguiu. São coisas simples, mas de uma grandiosidade, que o cinema possibilita. Isso catapulta a história da série pra um lugar de gravar o clipe no final em uma plataforma de trem, é algo muito grandioso. Pra mim, parece que a gente está botando um monte de paetê no subúrbio, falando: 'Brasil, olha como é o subúrbio', de uma maneira cinematográfica'".

Para manter a essência da série, 'Os Suburbanos' contou com direção de Luciano Sabino, que comandou as quatro primeiras temporadas do programa televisivo. O diretor acrescenta que a nova versão da trama apresenta outras características até mesmo técnicas: "Não que a televisão me limite, mas saber que você vai estar numa telona acaba te dando mais recursos. Mas, principalmente por ser uma comédia, tudo isso só funciona se tiver o que a gente tem em profusão: talento, alegria, uma humanidade desses atores únicos, super disponíveis, super geniais. Pra mim, foi só uma continuação", afirma Sabino.

E o longa marca o retorno de Babu Santana aos cinemas após sua participação no "BBB 20", na pele de Wellington. Para o artista, o segredo para o sucesso da série e, agora, do longa está na identificação que o público tem com a história de Jefinho e sua turma. "Enfim o mercado contempla as narrativas das pessoas de dentro da periferia. O Rodrigo é um cara de Quintino, Morro do Macaco. Por ser 'gente da gente', o público vai se identificar, vai entender aquela tia exagerada, a mãe braba, aquela avó pulso firme. As pessoas vão se identificando com a narrativa que é próxima delas", comenta.

"Durante muito tempo, o nosso meio não tinha essas narrativas, nós éramos estereotipados por outros olhares. Hoje, o olhar de 'Os Suburbanos' é feito do Rodrigo Sant'Anna, que é um cara que estava lá dentro e enxergava como a gente. Por isso que eu acho que esse é uma série tão popular. E o filme de humor cresceu muito no Brasil. A grande certeza que você tem é de que você vai ter filmes de humoristas por aí e essa própria onda do mercado também faz com que esse projeto seja popular", avalia Babu.