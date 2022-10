Elza Soares no documentário "My Name Is Now, Elza Soares" - Divulgação

Elza Soares no documentário "My Name Is Now, Elza Soares" Divulgação

Publicado 05/10/2022 19:50

Rio - Elza Soares foi uma das artistas mais conhecidas do cenário musical do MPB. Com mais de 60 anos de carreira, a cantora morreu em janeiro deste ano, aos 91 anos e deixou como seu legado uma discografia de servir de inspiração. A artista já foi homenageada várias vezes por escolas de samba, blocos de carnaval e chegou a receber um título de Honoris causa pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seguindo as homenagens à Elza, a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro aprovou, nesta quarta-feira (5), o Projeto de Lei nº 1264/2022, que nomeia uma rua no bairro de Padre Miguel de Rua Elza Soares.

Idealizado pelo vereador Jorge Felippe, o projeto tem co-autoria de Cesar Maia, Chico Alencar, Tarcisio Motta e Monica Benício. O bairro de Padre Miguel foi escolhido por ser o berço da cantora, onde Elza Soares cresceu e passou a sua infância. "Elza é um patrimônio brasileiro da música e da cultura. E o mais simbólico, é filha de Padre Miguel e da Vila Vintém. Em um país de enormes desigualdades, dificuldades, temos talentos que ultrapassam barreiras históricas e conquistam o mundo."

O vereador autor do projeto de lei continua a fala, mostrando os alcances da artista: "Em 1999, foi eleita pela Rádio BBC de Londres como a cantora brasileira do milênio. Elza dá brilho ao povo brasileiro e sua memória não pode ser esquecida como um exemplo da nossa gente de Padre Miguel, que luta, tem fibra e esperança na vida". E finaliza: "Elza Soares é um orgulho para a zona oeste e para todo o Brasil". Após a aprovação da Câmara, o PL ainda precisa passar pelo prefeito da cidade, Eduardo Paes, e ao ser aprovado, poderá então ser colocado em prática.