Xuxa encanta a web com vídeo de visita à casa de Renato AragãoReprodução/Instagram

Publicado 08/10/2022 16:10

Rio - Xuxa encantou os seguidores, neste sábado, ao registrar uma visita que fez à casa de Renato Aragão. Em vídeo publicado no Instagram, a apresentadora abraçou forte o humorista e curtiu alguns momentos ao lado do comediante, com quem contracenou no filme "A Princesa Xuxa e Os Trapalhões", de 1989.

"Simplesmente eu te amo, Renato. Obrigada, Liliana por deixar eu invadir o cantinho de vocês. Quero ver vocês de novo. Renato eu preciso dizer de novo: Te amo", escreveu a rainha dos baixinhos, na legenda da publicação.

Em outro momento do vídeo, Xuxa se surpreendeu ao ver pela primeira vez a estátua de cera de Renato, na adega do ator. "Ele estava esperando por você", brincou o humorista conhecido por interpretar o personagem Didi. "Renato, é igual", afirmou a atriz, que posou para fotos com o objeto.

