Viviane Araújo anuncia retorno como rainha de bateria após nascimento do filho, JoaquimReprodução/Instagram

Publicado 08/10/2022 15:39

Rio - Viviane Araújo usou as redes sociais, neste sábado, para revelar que está prestes a retomar suas atividades como rainha de bateria da Acadêmicos do Salgueiro. Dois dias depois de comemorar o primeiro mês do filho , Joaquim, a atriz gravou um vídeo para os Stories do Instagram ao lado de seu estilista e falou sobre o retorno.

"Bom dia, meus amores. Duvido vocês adivinharem onde estou, neste sábado, uma hora dessa. Ah, já dei um spoiler! Vamos voltar, meu povo! Mamãe agora tá on. Mamãe rainha de bateria. Final de samba, terça-feira, gente, mamãe vai. Vai conseguir ir, mas ela vai em grande estilo. Daquele jeito que a mamãe gosta, que a mamãe rainha gosta", declarou a artista.

Além de estar de volta à quadra da agremiação, Viviane Araújo também poderá ser vista em breve com seus projetos como atriz. A partir de 16 de outubro, as tardes de domingo na TV Globo ganham uma exibição especial da série "Família Paraíso", com Leandro Hassum e Cacau Protásio. Depois, no dia 27, Vivi faz sua estreia na Netflix com o romance "Depois do Universo", estrelado pela cantora Giulia Be e Henry Zaga.