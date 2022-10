Luana Piovani - Reprodução do Instagram

Luana PiovaniReprodução do Instagram

Publicado 08/10/2022 17:34 | Atualizado 08/10/2022 17:38

Luana Piovani "quebrou a internet" ao compartilhar uma foto em que aparece num cenário paradisíaco em Portugal, país onde mora há alguns anos com os filhos, Dom, Liz e Bem, fruto de seu antigo casamento com Pedro Scooby. A imagem foi compartilhada neste sábado (8) pela estrela, em sua conta do Instagram.

fotogaleria

Aos 46 anos, Luana aparece em um clique descontraído, usando top cropped e hot pants. A beleza da musa, claro, ficou evidenciada no clique, que, rapidamente, ganhou muitos elogios de seus admiradores e fãs. "Que fotão", escreveu um, "Mulherão", comentou outro, "Maravilhosa", escreveu uma fã, "Belíssima", elogiou um terceiro.