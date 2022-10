A Fazenda 14 - Reprodução de vídeo

A Fazenda 14Reprodução de vídeo

Publicado 08/10/2022 20:10 | Atualizado 08/10/2022 20:17

O fogo no feno segue queimando em "A Fazenda 14", da Record. Desta vez, Deolane Bezerra criticou algumas atitudes de Shayan Haghbin para Pelé Milflowsm neste sábado (8). Na conversa, a advogada afirmou que o peão só gosta de "crescer" quando briga com mulheres dentro do reality.



Na conversa, a doutora relembrou quando Shayan se aproximou dela em um momento onde a advogada estava chorando na casa da árvore. Ela, então, afirmou para Pelé que se sentiu usada pelo rapaz. Em seguida, a advogada relembrou uma briga entre Vini e Deborah que Shayan se envolveu para dar lição de moral. "O Shay veio dar um discurso pro Vini de machismo", comentou.

A peoa ainda comentou que percebeu os comportamentos do rapaz desde uma ação dentro do programa. "Ele meteu o louco e mais uma vez quis fazer o que os homens fazem, que é passar a mulher como louca. E ficou muito nítido. Todos nós vimos", acrescentou ela.

Ao ouvir as informações, Pelé se posicionou e disse que prefere ver sempre os dois lados da moeda. "Se você conversasse mais com a gente, veria que a gente sempre martela um ao outro", disse Vini.