Jojo Todynho e Lucas SouzaReprdução do Instagram

Publicado 08/10/2022 16:52 | Atualizado 08/10/2022 16:55

Tudo indica que o casamento de Jojo Todynho com Lucas Souza chegou ao fim. A notícia foi revelada pelo próprio militar, através de suas redes sociais, neste sábado (8). Anteriormente, boatos davam conta de que, agora, ex-casal passava por uma crise no relacionamento. Em suas redes sociais, a artista também se manifestou sobre o assunto.



Em sua postagem, Lucas afirmou que estava passando pela fase mais difícil de sua vida. "Nem só de amor uma relação se constitui. O respeito, lealdade e a gratidão são essenciais!", começou ele. "Em respeito às pessoas que tem um carinho pelo casal e com muita dor no coração, passando pela fase mais difícil da minha vida onde estou em um lugar que não tenho ninguém, comunico que eu e Jordana não estamos mais casados", completou.

No decorrer do desabafo, Lucas pediu que as pessoas não invadissem sua privacidade após o comunicado. "Peço que respeitem esse momento de dor, que não está sendo nada fácil para mim", disse. "Desejo a ela toda a felicidade do mundo e que continue com essa luz e carisma que só ela tem", finalizou.





Mais tarde, Jojo se disse surpresa com a decisão. Num Stories do Instagram, ela, que estava passeando num shopping do Rio, disse que os dois tiveram "uma briga de casal" e que respeita a decisão do ex. Mas apesar da segurança de Lucas em seu texto, parece que a decisão foi algo unilateral. Isso porque ela também se disse chocada com a notícia.

"Boa tarde, meus amores. Olha, gente, eu estou no shopping e vou sentar para ler, porque eu nem estou sabendo de nada. Vim trazer minha afilhada para comprar o presente dela", disse. "Hoje eu e o Lucas tivemos briga de casal, como todo mundo briga e ele tomou a atitude dele, e está tudo certo. Então se ele tomou a atitude dele, está tudo maravilhosamente bem. E é isso, vamos curtir o sábado. Beijo, fiquem com Deus. Desde já, quero agradecer a todos que estão me mandando mensagens de carinho. Muito obrigada, eu estou bem gente!”, declarou Jojo Todynho no Instagram Stories.

Os dois se casaram em janeiro deste ano, em uma cerimônia realizada no Rio de Janeiro. Eles chegaram a tentar engravidar, mas, em julho, decidiram adiaram os planos de ter um bebê.