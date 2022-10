Claudia Raia - Reprodução do Instagram

Publicado 08/10/2022

Grávida do terceiro filho, a atriz Claudia Raia, segue firme e forte em seus treinos. Pelo menos é o que a artista, de 55 anos, vem provando em suas redes sociais. À espera do primeiro herdeiro com o marido, o ator Jarbas Homem de Mello, a musa levou o barrigão para a academia, acompanhada de seu personal.

neste sábado (8), a atriz mostrou alguns dos exercícios que o profissional Antônio Mendes da Silva Neto, o Tonhão, que a acompanha há décadas, vem passando para este momento de sua vida. "Mamãe tá on com o meu fiel escudeiro há 22 anos, Tonhão", comemorou a atriz. Claudia já é mãe de Enzo, de 25 anos, e Sophia, de 19, que ela teve com o ex-marido, Enzo Celulari.

Anteriormente, Claudia explicou que engravidou em meio a um tratamento para fertilização in vitro, sem que o processo precisasse ser completado. "Para sermos bem honestos, é uma das melhores fases, estamos maduros emocionalmente, mais tranquilos e com muito... mas muito amor para compartilhar, é um verdadeiro sonho!", afirmou a atriz.