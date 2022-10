’O Apartamento de Paris’, da autora Lucy Foley - Divulgação

Rio - Conhecida pelos best-sellers "A Última Festa" e "A Lista de Convidados", a britânica Lucy Foley lançou recentemente "O Apartamento de Paris" (Ed. Intrínseca), que já teve os direitos de adaptação comprados pela Sony. Ou seja, em breve poderemos conferir a história nas telas de cinema.

Na trama, o leitor acompanha Jess, uma jovem inglesa de passado misterioso que larga tudo na Inglaterra e vai a Paris, na França, passar uns tempos na casa do irmão, o jornalista Ben. Ao chegar no prédio em que Ben está morando, Jess se espanta com o luxo do local e com o fato de ele poder pagar o aluguel em um ponto tão privilegiado. O problema é que ao chegar em Paris, Jess fica completamente desamparada, já que Ben desapareceu de forma suspeita.

A protagonista parte então em uma jornada para descobrir o que aconteceu com Ben e acaba se deparando com as atitudes comprometedoras dos moradores do prédio em que seu irmão estava morando, que parecem saber mais do que querem admitir sobre o paradeiro do jornalista.

Em "O Apartamento de Paris", Lucy Foley traz uma trama ainda mais complexa do que as apresentadas em seus outros dois romances. A autora segue o mesmo estilo dos outros livros, com capítulos curtos e alternados entre os pontos de vista dos principais personagens. E claro: o clássico "whodunnit", em que o leitor é instigado a descobrir quem cometeu o crime.

O clima de suspense acompanha o leitor por toda o livro, causando aquela sensação de angústia tão esperada pelos amantes do gênero, um sentimento de que algo muito ruim está prestes a acontecer a qualquer momento. A ambientação também é um dos destaques e o prédio em que a história se passa ganha ares cada vez mais claustrofóbicos a cada descoberta da protagonista. Isso sem falar no final, que promete surpreender até os leitores mais calejados nos thrillers.