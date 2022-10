Isabel Teixeira cai no choro com apresentadores do 'É de Casa' em conversa sobre o fim de 'Pantanal' - Reprodução/TV Globo

Isabel Teixeira cai no choro com apresentadores do 'É de Casa' em conversa sobre o fim de 'Pantanal'Reprodução/TV Globo

Publicado 08/10/2022 11:38 | Atualizado 08/10/2022 11:44

São Paulo - Isabel Teixeira esteve no 'É de Casa' deste sábado e relembrou cenas impactantes de 'Pantanal'. Ao falarem do momento em que José Leôncio encontra o pai, o Velho do Rio, os apresentadores Maria Beltrão, Rita Batista, Thalita Morete e Thiago Oliveira e intérprete de Maria Bruaca caíram no choro.

fotogaleria

Em entrevista ao programa, Marcos Palmeira elegeu tal cena como uma das preferidas dele. Isabel elogiou a ligação de pai e filho que os personagens representavam na novela. Foi aí que Rita contou uma experiência pessoal e provocou um choro coletivo.

Ela disse que, como Tadeu na novela, era "filha do amor", já que foi criada pelo tio. "Para quem não conhece seu pai, seja um filho do amor. Eu tenho meu pai do amor". Depois do depoimento, os outros apresentadores, assim como Isabel Teixeira, caíram no choro e declararam amor aos respectivos pais.

A reportagem é de Larissa Albuquerque, do iG.