Enzo Celulari reage a novidade do nome de seu futuro irmãoReprodução Internet

Publicado 10/10/2022 17:18

Rio - Claudia Raia anunciou nesta segunda-feira (10) o sexo e nome do seu terceiro filho. A artista de 55 anos é conhecida por ter lançado a tendência do nome "Enzo", que segundo pesquisas, passou a ser muito mais usado no Brasil depois do nascimento do primogênito, Enzo Celulari. Dessa vez, seus fãs esperavam ansiosos para saber qual seria a próxima escolha, e após o anúncio durante o programa da TV Globo, "Mais Você", a reação à "Luca" veio de forma feliz e bem-humorada nas redes sociais.

O futuro irmão mais velho se adiantou e postou um Story em seu Instagram comentando a decisão da mãe. Em uma foto de Claudia grávida, Enzo Celulari escreveu: "Vem logo, moleque. Já te amo, Luca!". No Twitter, a atriz escreveu a notícia para quem não acompanhou a resposta à Ana Maria Braga: "É menino!!! E vai se chamar Luca". Nas respostas do tweet, fãs e seguidores adoraram a novidade e riram da situação, enquanto desejavam saúde e felicidade para o futuro bebê.

Os comentários que mais bombaram entre os internautas diziam: "Vem aí a saga do nome Luca

Kkk", "Achei um nome lindo, quase ninguém tem, Cláudia Raia mais uma vez entregando tudo...", "E Luca se torna o nome de bebê mais popular do Brasil em 2023", "Claudia Raia vai mais indie dessa vez: Depois de trazer a moda de Enzos e Sofias, seu novo bebê vai se chamar Luca, nome já existente mas que esteve fora dos charts por um tempo, vamos ver quantas posições vai subir nas próximas atualizações." e "Que venha esbanjando saúde o Luca. Atenção professoras, nos próximos 10 anos, preparem-se pra perder uns minutinhos na chamada na letra L."