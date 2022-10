IZA anuncia fim do casamento com o produtor musical Sérgio Santos - Reprodução/Instagram

IZA anuncia fim do casamento com o produtor musical Sérgio SantosReprodução/Instagram

Publicado 10/10/2022 15:13 | Atualizado 10/10/2022 15:57

Rio - Iza revelou, nesta segunda-feira (10), que sua relação com o produtor musical Sérgio Santos chegou ao fim. No Instagram, a cantora compartilhou um texto falando sobre a decisão de terminar o casamento de quatro anos.

"A vida é feita de ciclos e vocês sabem o quanto sou honesta quando compartilho cada um deles com vocês aqui. Sempre respeito meu tempo e dessa vez não foi diferente, continuo acreditando que o mais íntimo precisa ser processado dentro da gente antes de tudo", iniciou."Então, agora me sinto pronta pra dividir com vocês que eu e Sérgio não somos mais um casal. Temos uma história linda de amor, cumplicidade e parceria, e estamos ressignificando essa relação como duas pessoas que se respeitam e se admiram, mas em novos caminhos.""Agradecemos o carinho que recebemos desde o início e, por isso, queríamos comunicar nossa decisão da forma certa, com o cuidado que essa história merece. Agora precisamos de espaço para entender cada etapa dessa nova fase", concluiu.O relacionamento de Iza e Sérgio Santos teve início em 2017. Pouco mais de 1 ano depois, os dois subiram ao altar em cerimônia realizada na Igreja da Glória, na Zona Sul do Rio.