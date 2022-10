Maria Lina fala sobre mudanças no corpo durante gravidez - Reprodução/Instagram

Maria Lina fala sobre mudanças no corpo durante gravidezReprodução/Instagram

Publicado 10/10/2022 16:22

Rio - Maria Lina abriu a caixinha de perguntas do Instagram nesta segunda-feira e relembrou as mudanças que seu corpo sofreu na gestação. Ao responder uma internauta, a influenciadora mostrou nos Stories as estrias que surgiram em sua coxa durante o período.