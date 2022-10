Rafa Brites e Felipe Andreoli - Reprodução do instagram

Rafa Brites e Felipe AndreoliReprodução do instagram

Publicado 10/10/2022 11:50

Rio - Rafa Brites usou as redes sociais, no último sábado, para responder perguntas sobre diversos temas e durante a interação, afirmou que nunca havia sido traída. No Instagram, a apresentadora, que é casada com Felipe Andreoli, explicou aos seguidores que encara as relações de um casal de uma maneira diferente dos demais.

fotogaleria

"Já foi traída? Como lidou com a frustração?", quis saber uma fã. "Nunca fui traída porque nunca exigi fidelidade", iniciou Rafa via stories. "Acredito que o ser humano é livre. Quem trai a própria escolha é quem está em desarmonia consigo mesmo", explicou.

"Veja as relações de uma maneira diferente e falo um pouco sobre isso no meu Ted 'Amores Mesquinhos', título do livro que vou lançar em 2023 também", contou.

No bate-papo com os fãs, a apresentadora, que é mãe de Rocco, de 5 anos, e Leon, de seis meses, foi questionada sobre como é a vida de casada, tendo dois filhos. "Se a gente não se programa, perde a liga e vira uma sociedade que envolve só boleto, burocracia e limpar 'ranho'. Por isso, mesmo com culpa, a gente sai... Viaja para longe ou para o motel do bairro. Às vezes, tem que tomar um café ou um energético", disse.