Rafa Kalimann e José Loreto prestigiam pré-estreia de filme no Rio

Rio - Rafa Kalimann e José Loreto conferiram a pré-estreia do filme 'Abestalhados 2', no Cine Odeon, no Centro do Rio, na noite deste domingo. O casal posou juntinho para fotos na ocasião. Os atores Paulinho Serra, Raul Chequer e Felipe Torres, que fazem parte do elenco do longa, exibido no Festival do Rio, também marcaram presença no local.

