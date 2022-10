Jade Picon se refresca em dia de sol na praia da Barra

Rio - Jade Picon aproveitou o dia de sol para se refrescar na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, neste domingo. Acompanhada por um amigo, a ex-BBB ostentou o corpo sarado ao vestir um biquíni verde. Fã declarada das praias cariocas, a influenciadora renovou o bronzeado e curtiu o dia de folga.

Nesta segunda-feira, Jade faz sua estreia como atriz na novela "Travessia", que substitui "Pantanal" na faixa das 21h, na TV Globo. A escalação da morena para o papel de Chiara gerou um polêmica entre a classe artística pela falta de experiência e registro profissional da ex-sister. No folhetim, a influenciadora interpreta a filha de Guerra (Humberto Martins) e Débora (Grazi Massafera), além de desenvolver um romance com Ari (Chay Suede).

A nova trama de Gloria Perez traz Lucy Alves, Romulo Estrela e Chay Suede como os protagonistas. A novela pretende abordar a temática da deep fake, técnica que usa a inteligência artificial para trocar rosto de pessoas em vídeos, sincronizando movimentos labiais de acordo com diferentes sons. Já em seu cenário, pretende explorar beleza do estado do Maranhão.

Relatar erro