Cantora gospel Amanda Wanessa - Reprodução Facebook

Publicado 09/10/2022 15:24

Rio - A cantora gospel Amanda Wanessa recebeu alta médica do Hospital Real Português, em Recife, onde estava internada há 642 dias. A artista de 35 anos deixou a unidade de saúde e foi levada para uma clínica de reabilitação para continuar o tratamento após o grave acidente de carro que sofreu, no dia 4 de janeiro de 2021, em Pernambuco

"Queridos amigos, irmãos, intercessores… Depois de 642 dias, nossa querida Amanda Wanessa teve alta do Hospital Real Português, e já está na clínica de reabilitação Florence (Recife). Não temos palavras para expressar o que todos nós, família, amigos, sentimos", diz a publicação feita, neste sábado, no perfil da cantora no Instagram.

A família de Amanda ainda compartilhou a primeira foto da cantora desde o acidente e acrescentou: "Nunca deixamos de crer. E continuaremos firmes. Ainda temos um longo caminho a percorrer? Sim. Mas quem 'começou a boa obra é fiel para cumpri-la!'", finaliza a postagem.

No momento do acidente, Amanda estava no volante, acompanhada do pai, da filha de 6 anos e da amiga Jussara Pimentel. De acordo com Denilson Santos, cunhado de Amanda, um caminhão de tijolos invadiu a faixa contrária, colidindo com o veículo da família.