Jojo Todynho e Lucas Souza - Reprodução/Instagram

Jojo Todynho e Lucas SouzaReprodução/Instagram

Publicado 09/10/2022 10:35 | Atualizado 09/10/2022 10:41

Rio - A separação de Jojo Todynho e Lucas Souza ganhou um novo capítulo neste domingo. Após anunciar o fim do casamento em postagem no Instagram, o oficial do Exército deixou internautas confusos ao excluir a publicação de seu perfil. "Nem só de amor uma relação se constitui", disse o rapaz, na legenda de uma foto compartilhada no sábado.

fotogaleria

Além disso, outra atitude de Lucas chamou a atenção dos seguidores. Depois de apagar o post, o oficial usou os Stories para compartilhar dois links: o primeiro, identificado como "motivo do término", enquanto, no segundo, está escrito "motivo da separação". No entanto, quando clicados, os links levam, respectivamente, para o clipe de "Bangu", canção lançada recentemente por Jojo, e para o canal de Lucas no YouTube, ainda sem vídeos publicados.

Internautas levantaram as suspeitas no Twitter de que o anúncio da separação tenha sido apenas uma "jogada de marketing". "Estou achando que esse ex-marido da Jojo quer cinco minutos de fama", comentou uma fã. "Acho que era só armação para divulgação", apontou outro usuário da rede social. "Não estou acreditando que o término da Jojo Todynho era marketing para promover o álbum dela", criticou mais uma pessoa.

Por outro lado, tem quem acredite que Lucas se arrependeu, depois de supostamente pegar a cantora de surpresa com o término, segundo a própria Jojo afirmou. "Sabe o que eu estou achando? Lucas surtou e terminou com a Jojo, se arrependeu, ela comeu o c* dele no esporro, daí ele apagou tudo e postou o link da música dela pra se redimir", escreveu uma fã da artista.

Confira:

Era tudo Ko do Lucas ele apagou a publicação e botou no storys do insta um link dizendo o motivo da separação que vai direto pro vídeo clipe da Jojo kkkkkkkkkkk marketing bom! — A (@Arymalu3) October 9, 2022

Tô achando que esse ex marido da jojo quer 5 minutos de fama…

Ele apagou a postagem falando que terminou e os stories e fica postando link “motivo do término”: link de música da jojo, “motivo da separação”: link de um canal dele no YouTube sem vídeo nenhum. — Letícia (@lettyvita) October 9, 2022

Entendi nada. O Lucas tinha postado uma foto anunciando o término com a jojo. Aí agr lançou um link c do motivo da separação, e Qd cliquei era a música nova da jojo. Daí hj de manhã, ele tirou a foto onde anunciava o término. Será q eles voltaram? Ou foi algum marketing — (@trouxapramulher) October 9, 2022

Pessoal, ele postou um link sobre o motivo do término e da direto no Clip novo da jojo e ele apagou o post sobre o término, sei não mas acho que era só armação pra divulgação. — YAKUZA (@leosix_) October 9, 2022