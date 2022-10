Murilo Benício recebe famosos em estreia de filme no Festival do Rio

Rio - Famosos se reuniram no Cine Odeon, Centro do Rio, na noite deste sábado, para a estreia de "Peróla", filme dirigido por Murilo Benício. Paolla Oliveira, Alice Weggman e Regina Casé foram alguns dos nomes que prestigiaram o ator e diretor na sessão especial que fez parte da programação do Festival do Rio, evento de cinema iniciado na última quinta-feira.

Depois de interpretar Tenório no remake da novela "Pantanal", na TV Globo, Murilo foi aplaudido de pé após a exibição do longa estrelado por Drica Moraes. Emocionado, o artista correu para o abraço do filho, Pietro, de 16 anos, fruto do antigo relacionamento entre o galã e Giovanna Antonelli. O rapaz esteve no evento acompanhado pela namorada e amigos.

Relatar erro