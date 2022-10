Jojo Todynho nega que está se separando de Lucas Souza - Reprodução/Instagram

Publicado 09/10/2022 12:04 | Atualizado 09/10/2022 12:12

Rio - Jojo Todynho voltou ao Instagram para se pronunciar após Lucas Souza apagar a postagem em que anunciava o fim do casamento com a cantora . Na manhã deste domingo, a apresentadora de 25 anos negou a separação e deixou bem claro que os dois seguem juntos, apesar dos atritos que tiveram na última semana.

"Quem apostou bolão, quem jogou na quina. Desculpa, amor. Esse prêmio vocês não vão levar. Quem me deu foi Deus, e ninguém toma. Tô passando por um processo, porque tem hora que acho que sou a Mulher-Maravilha. E as coisas não funcionam dessa forma", começou a artista, em sequência de vídeos nos Stories. "A gente tem que entender o outro lado. Eu entendo, não tô defendendo, não. Ele tá errado, eu também tô errada em muitas coisas que eu fiz. Mas no meu barco tem Deus. E ele só afunda se eu for tola", afirmou.

Em seguida, Jojo falou sobre uma conversa que teve com a mãe pouco antes de fazer o pronunciamento e disse ter entendido o recado que a matriarca deu. "Meu marido não vai embora. Meu casamento não acabou. Foi Deus que me deu. Eu já falei aqui que não me separo, fico viúva. Ou morre ele ou morre eu, ou morre os dois. Eu não casei pra se separar", declarou.

"As coisas vão se abrindo, eu estava cega. Tem que acontecer essas coisas pra mim, eu tenho que mudar minhas atitudes, mudar com muitas amizades, muita gente. É isso. Me lembro quando falei pra Deus: 'me dá um marido abençoado, um casamento abençoado'. Todo mundo tem problemas, tem que se resolver. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Mas é hora da mudança, Deus quer mudança. É mudança geral. A Jordana que vocês estão vendo aqui hoje vai ser uma nova Jordana. É necessário que eu aprenda, tenha a visão e entenda. A palhaçada acabou. Não falo mais", completou a funkeira.

E o oficial do Exército também se pronunciou nos Stories de seu próprio perfil, onde se desculpou com a esposa pela postagem feita no sábado. "Passando aqui pra falar pra vocês que está tudo bem entre eu e a Jojo. A gente já conversou, está tudo certo. Eu gostaria de pedir desculpas pra ela publicamente, me retratar. Falar que está tudo bem, pedir desculpas pela atitude imediatista que eu tive ontem. Vou ficar um pouco 'off' aqui, tentar ficar bem psicologicamente", avisou Lucas.

Relembre

No último sábado, Lucas Souza usou as redes sociais para anunciar o fim do casamento com Jojo Todynho . "Nem só de amor uma relação se constitui", disse o rapaz, na legenda de uma foto do casal. Apesar de ficar sabendo da separação pelo Instagram, a cantora demonstrou tranquilidade ao comentar o assunto em seu perfil.

"Tivemos uma briga de casal, como todo mundo briga e ele tomou a atitude dele, e está tudo certo. Então se ele tomou a atitude dele, está tudo maravilhosamente bem. E é isso, vamos curtir o sábado", declarou a famosa, na ocasião. Os dois se casaram em janeiro deste ano, em uma cerimônia realizada no Rio de Janeiro. Eles chegaram a tentar engravidar, mas, em julho, decidiram adiaram os planos de ter um bebê.