Jojo Todynho surge ao lado do marido, Lucas Souza, após negar fim do casamento - Reprodução/Instagram

Publicado 09/10/2022 15:56

"Eu quero deixar uma coisa bem esclarecida pra vocês. Não preciso inventar história, não preciso de marketing, não tenho culpa também das atitudes erradas. Da minha parte, sim. Da parte dele, eu não tenho culpa. Então, é isso, está esclarecido. Vamos terminar nossa conversa e é isso, gente. Deus está no controle. Fim de assunto", declarou a funkeira.

As suspeitas de que a separação seria uma estratégia de divulgação começaram após Lucas excluir a postagem feita pelo Instagram, no útlimo sábado, em que anunciava o término com Jojo. Depois, o rapaz usou os Stories para compartilhar dois links: o primeiro, identificado como "motivo do término", enquanto, no segundo, está escrito "motivo da separação". No entanto, quando clicados, os links levavam, respectivamente, para o clipe de "Bangu", canção lançada recentemente por Jojo, e para o canal de Lucas no YouTube, ainda sem vídeos publicados.

Mais cedo, a apresentadora do programa "Jojo Onze e Meia", do Multishow, avisou que os dois seguem juntos. "Meu marido não vai embora. Meu casamento não acabou. Foi Deus que me deu. Eu já falei aqui que não me separo, fico viúva. Ou morre ele ou morre eu, ou morre os dois. Eu não casei pra se separar", declarou Jojo.