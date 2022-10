Ludmilla passa mal após show e é hospitalizada - Reprodução/Instagram

Ludmilla passa mal após show e é hospitalizadaReprodução/Instagram

Publicado 10/10/2022 10:45

Rio - Ludmilla, de 27 anos, sentiu fortes dores abdominais após uma apresentação da turnê "Numanice", em Curitiba, na noite deste domingo, e precisou ser hospitalizada. A cantora explicou, através do Instagram Stories, que teve uma crise renal e tranquilizou os fãs ao informar que já recebeu alta e passa bem.

"Galera, saí do palco direto pro hospital aqui em Curitiba. Graças a Deus, não é nada grave. Resumindo um cálculo resolveu dar uma volta pela minha barriga. Já fui medicada e liberada. Tô bem, me sentindo bem melhor", escreveu a artista. Logo na sequência, Lud publicou uma foto jantando no hotel em que está hospedada.