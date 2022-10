Lucas Souza volta a comentar crise no casamento com Jojo Todynho - Reprodução/Instagram

Publicado 10/10/2022 21:24

"Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu e a Jojo, a gente tem uma história linda. Ela é uma pessoa maravilhosa, a nossa relação é uma relação em cima do respeito, em cima do carinho, em cima do amor e não é um erro, não é uma situação que vai apagar essa nossa história linda, que vai apagar o amor que a gente sente um pelo outro", afirmou ele. "A gente sempre se tratou com respeito, a base da nossa relação é o respeito. Todo casal briga. Eu só tenho 22 anos. Então, em determinadas situações, eu não sei agir corretamente, e eu tenho que aprender muita coisa em relação à internet.", continuou Lucas.



Ele abordou ainda sua dificuldade em lidar com a realidade das redes sociais. "Eu bato cabeça. E desde que eu comecei aqui na internet, me incomodo e fico indignado com as coisas. Tenho que aprender o que posso fazer na internet, o que não posso. Tô ficando mais inteligente. Tô ficando mais esperto em relação à internet", garantiu o militar.



"Como é o meu primeiro relacionamento, vou cometer muitos erros, sem dúvida nenhuma. Só que a base do relacionamento nosso é o amor, é o respeito. E a gente sempre teve isso. Só que uma coisa que eu tava refletindo aqui: como você é criticado, né? E eu não pedi para ninguém ir lá e ver o que tá acontecendo na minha vida", disparou.



"Eu não devo nada para ninguém. Eu já tô calejado, já sou macaco velho. Eu tô um ano aí [de relacionamento] sendo criticado. Todo dia eu recebo direct me xingando. Já fiquei abalado por causa disso, meu psicológico já foi para vala, só que eu recuperei, tá? Tudo bem. Eu tenho Deus na minha vida. Deus sabendo da minha verdade, tá? Quando eu coloquei isso na minha cabeça que eu não preciso provar nada para ninguém, a minha vida começou a andar", disse ele.