Em cadeira de rodas, Alcione desembarca em aeroporto do Rio

Rio - Alcione, de 74 anos, desembarcou no aeroporto Santos Dumont, no Rio, neste domingo. A cantora, que completa 50 anos de carreira este ano, estava em uma cadeira de rodas e recebeu o auxílio de uma funcionária do local. Na ocasião, a sambista mostrou muito estilo.

Em agosto, a Marrom foi submetida à uma cirurgia na coluna vertebral para tratamento de espondilolistese de L5 - VT associada à discopatia degenerativa de L5, com sinais de radiculopatia à direita. A doença ocorre quando uma das vértebras desliza sobre a outra, causando o desalinhamento da coluna.

Recentemente, Alcione anunciou que fará shows gratuitos nas zonas Norte e Oeste do Rio. Um mini documentário será produzido durante a turnê relatando parte da história da cantora e depois será disponibilizado no Youtube com acesso gratuito. Confira as datas e locais das apresentações!

