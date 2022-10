Alcione celebrará 50 anos de carreira com shows gratuitos - Foto: Marcos Hermes

Rio - Alcione completa 50 anos de carreira neste ano e para celebrar a artista realizará 13 shows gratuitos nas zonas Norte e Oeste do Rio. Com início no dia 06 de outubro, a turnê tem patrocínio da Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e terá uma sessão extra como contrapartida na Sala Baden Powell, em Copacabana. As demais apresentações acontecerão nas lonas, arenas e areninhas localizadas no subúrbio da cidade.

fotogaleria Um chamado será aberto para que artistas locais cantem com Alcione na data da apresentação em seu bairro. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a equipe da Marrom, e irá selecionar um artista por show e oferecer ajuda de custo de R$ 2,5 mil. A cantora sobe ao palco acompanhada da sua inseparável Banda do Sol. Um mini documentário será produzido durante a turnê relatando parte da história da cantora e depois será disponibilizado no Youtube com acesso gratuito.

Meio século de carreira

Dona de uma voz inconfundível, 42 discos e um Grammy Latino, Alcione é responsável por grandes sucessos, entre eles, "Meu ébano", "Estranha loucura", "Entidade", "Você me vira a cabeça (me tira do sério)" e "Não deixe o samba morrer". Natural de São Luís do Maranhão, a cantora integrou o emblemático Clube do Samba ao lado de nomes como Dona Ivone Lara, Clementina de Jesus, Martinho da Vila, Paulinho da Viola e Clara Nunes.



Mangueirense, Alcione chegou na escola de samba de Madureira em 1974, e junto da agremiação verde e rosa fundou a Mangueira do Amanhã, escola de samba com projeto social, voltada para crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos. Amante da folia, a artista foi homenageada no carnaval de São Paulo, em 2018. Com o enredo "A Voz Marrom que não Deixa o Samba Morrer", a Mocidade Alegre conquistou o vice campeonato ao retratar a importância de Alcione no samba brasileiro.



OUTUBRO



06/10 Lona Cultural Terra - Guadalupe

13/10 Lona Cultural Renato Russo - Ilha do Governador

20/10 Areninha Hermeto Pascoal - Bangu

26/10 Areninha Gilberto Gil - Realengo

28/10 Arena Dicró - Penha



NOVEMBRO



17/11 Lona Cultural Sandra de Sá - Santa Cruz

18/11 Lona Cultural Carlos Zéfiro - Anchieta



DEZEMBRO



07/12 Arena Fernando Torres - Madureira

08/12 Arena Abelardo Barbosa (Chacrinha) - Pedra de Guaratiba

21/12 Lona Cultural Herbert Vianna - Maré

22/12 Sala Baden Powell - Copacabana

JANEIRO

06/01 Lona Cultural Jacob do Bandolim - Jacarepaguá

07/01 Lona Cultural João Bosco - Vista Alegre

20/01 Arena Jovelina Pérola Negra - Pavuna