Luana Piovani envia mensagem de carinho para Cintia Dicker nas redes sociaisReprodução / Instagram

Publicado 10/10/2022 10:50 | Atualizado 10/10/2022 10:52

Rio - Luana Piovani, de 46 anos, usou as redes sociais, na manhã do último sábado, para enviar uma mensagem de carinho à Cintia Dicker, atual mulher de seu ex-marido, Pedro Scooby. No Instagram, a atriz comentou fotos onde a modelo exibe o barrigão de 26 semanas de gravidez e deu provas da boa relação que mantém com ela.