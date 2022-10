Cintia Dicjer - Reprodução do Instagram

Grávida do primeiro filho, a modelo Cintia Dicker encantou a web ao compartilhar fotos, no Instagram, em que aparece exibindo o barrigão da gestação de Aurora, fruto de seu relacionamento com Pedro Scooby. Aos 35 anos, a ruiva aproveitou o domingo (9) para colocar o bronzeado em dia, usando biquíni e um top.

"Vitamina D na pança. 26 semanas", registrou Cintia na legenda. A postagem ganhou elogios de de fãs, admiradores e muitos famosos. "Aurora, nossa princesa tão amada e esperada", comentou Luana Piovani. "Linda", elogiaram Mariana Goldfarb e Giovanna Ewbank. "Mamãe", comentou Letícia Bufoni. Vale destacar que o surfista já é pai de Dom, de 10, e os gêmeos Bem e Liz, de 6, da antiga união do atleta com Piovani.



Em conversa recente com seus seguidores, Cintia falou sobre sexo durante a gravidez. "Por enquanto, está ótimo. Desde que engravidei, nada mudou, só melhorou. Tomara que continue assim", disse a modelo. Ela e Pedro estão juntos desde 2019 e trocaram alianças em abril do ano passado, em Portugal, onde moram.