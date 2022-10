Maite Perroni se casa - Reprodução do Instagram

Maite Perroni se casaReprodução do Instagram

Publicado 09/10/2022 17:00 | Atualizado 09/10/2022 17:01

Lá vem a noiva! A cantora e atriz Maite Perroni, que ficou famosa mundialmente ao interpretar s inesquecível Lupita de “Rebelde”, se casou, neste domingo (9), com Andres Tovar. A estrela mexicana, de 39 anos, compartilhou a primeira imagem da cerimônia com o marido no Instagram.



Ela, que também integra o grupo musical RBD, dividiu o momento com seguidores e celebrou: “Nós casamos! Demos os primeiros passos da vida que queremos construir juntos. Rodeados das nossas famílias e das mãos de Deus, recebemos uma bênção. Felizes em poder dar passos que fortaleçam nosso caminho", escreveu.



Na foto, em preto e branco, a atriz e cantora aparece aparece feliz da vida e belíssima a botoado de seu vestido de noiva, levantando o buquê para o alto ao lado de Andres, seu, agora, marido.



Os fãs do de Maitê, assim como os saudosos do grupo RBD, que segue em hiato desde a live show em dezembro de 2020, encheram a publicação de felicitações ao casal. “Felicidades. Você merece”, “Casalzão. Sejam muito felizes”, “A noiva mais linda”, foram alguns dos comentários de internautas na publicação.



Além de ganhar o mundo com a novela “rebeldes” e o grupo RBD, Maitê Perrone foi protagonista de diversas novelas mexicanas de grande sucesso no país.