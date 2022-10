Fátima Bernardes compartilha momentos de sua viagem ao Nordeste - Reprodução do Instagram

Fátima Bernardes compartilha momentos de sua viagem ao NordesteReprodução do Instagram

Publicado 11/10/2022 07:23 | Atualizado 11/10/2022 07:26

Rio - Fátima Bernardes, de 60 anos, encantou os internautas ao publicar um clique de biquíni no Instagram, nesta segunda-feira. A apresentadora mostrou o corpão em forma ao posar em uma praia do Nordeste. A imagem foi feita durante uma viagem romântica com o namorado Túlio Gadêlha. "E lá se foram 10 dias de outubro...", escreveu ela na legenda de um vídeo que reúne vários momentos do passeio.

Não demorou muito para os internautas reagirem. "A felicidade tá na cara", comentou Sandra Annenberg. "Que corpo lindo", opinou um fã de Fátima. "Casal lindo. Fátima você está maravilhosa", elogiou outro. "Que corpaço Fátima Bernardes", destacou um terceiro.

Em novembro, Fátima estreia no comando do "The Voice Brasil", da TV Globo. Na semana passada, a apresentadora realizou as primeiras gravações no palco do reality musical e falou sobre sua expectativa para a estreia do programa. "É momento de iniciar uma nova década. E é impressionante como o programa, mesmo depois de dez edições, tem frescor, continuamos vendo muita gente talentosa chegando. Isso impressiona muito, porque a gente imagina que todo mundo que canta bem nesse país já se inscreveu. Mas sempre tem muita gente maravilhosa inscrita, e com histórias incríveis”, destacou.