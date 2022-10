Pocah - Divulgação/David Aldea

Publicado 11/10/2022 12:11 | Atualizado 11/10/2022 12:30

Rio - Pocah relembrou sua participação no "Big Brother Brasil 21", em comparação a sua atual rotina exaustiva de compromissos pessoais e profissionais. Em um story publicado na madrugada desta terça-feira (11), a cantora e ex-BBB afirmou sentir falta de ter tempo para dormir.

"Eu estou tão cansada que eu queria que me jogassem num reality só pra eu poder dormir", escreveu ela que ficou conhecida na 21ª edição do "BBB" por dormir o dia todo. Após o reality show, Pocah revelou que foi diagnosticada com narcolepsia, que é um distúrbio do sono caracterizado por sonolência excessiva durante o dia, mesmo quando a pessoa dormiu bem à noite.