Ludmilla e Brunna Gonçalves, no Palco Sunset do Rock in Rio, no último domingoReprodução/Multishow

Publicado 14/10/2022 13:25

Rio - Ludmilla abriu o coração com seus seguidores sobre sua carreira e seu relacionamento com Brunna Gonçalves nesta sexta-feira (14). A cantora compartilhou em seu Instagram um post que dizia: "Você se lembra de quando queria o que tem agora?". Nos stories, a artista respondeu a pergunta para os fãs.

"Só queria amar a Bru em qualquer lugar, de boa igual todo mundo e não podia. Lembrei também de como eu queria que as pessoas curtissem e se identificassem com as minhas composições. Caraca, lembrei também que meu sonho era morar no condomínio que eu moro hoje", disse.

"Ainda sobre isso aqui, minha mãe acabou de me lembrar: 'Filha, fala da época em que você queria ter piscina em casa e não tinha. E aí a gente ficava louca procurando piscina'. Caraca, era mesmo. Sabe essas piscinas que tu paga e vai? Cara, eu vivia atrás dessas piscinas. Era louca para ter uma piscina em casa", completou a cantora.



Ludmilla e Brunna já estã juntas desde 2018, mas apenas em 2019 a cantora assumiu o romance publicamente, se casando com a ex-BBB em dezembro do mesmo ano.