Paolla Oliveira e Diogo Nogueira curtindo o Oktoberfest Rio Lucas Teixeira / RT Fotografia

Publicado 15/10/2022 09:11

Rio - Um dos casais mais bonitos do mundo das celebridades segue intecto. Paolla Oliveira foi prestigiar o show do namorado, Diogo Nogueira, no Oktoberfest Rio, na madrugada deste sábado (15). O cantor era uma das atrações do festival de cerveja que aconteceu na Marina da Glória e os dois aproveitaram para trocar muitos beijos e dançarem juntos, espantando os boatos de um suposto término.

