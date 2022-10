Recém-separados, Maíra Cardi e Arthur Aguiar curtem piscina juntos - Reprodução / Instagram

Publicado 15/10/2022 18:58

Rio - Maíra Cardi e Arthur Aguiar se reencontraram, neste sábado, para aproveitar uma piscina em família. No Instagram, a influenciadora e o ator, que anunciaram o fim do casamento no início do mês de outubro , publicaram registros do momento em que passaram com a filha, Sophia, de 3 anos de idade.

"Olha quem está aqui. Sophia está com o papai. Está rolando um churrasquinho aqui em casa com os amiguinhos do Lucas", contou Maíra nos stories, referindo-se ao filho mais velho, de 22 anos, fruto de outro relacionamento.

Depois do post da influencer, Arthur Aguiar usou seu perfil para rebater comentários recebidos acerca de sua relação com a ex. "Vejo algumas mensagens, 'Cara, acabou de se separar e está na casa dela? Vá viver sua vida, fazer outra coisa'. Tenho uma filha com ela, vou sempre frequentar a casa dela. Quero estar aqui, estar com a minha filha e conviver os mesmo lugares que elas. Será que eu que estou errado?", iniciou.

Durante a interação, o artista aproveitou para mandar um recado para os seguidores que vivenciam uma situação parecida com a dele. "Fiquei com vontade de vir aqui para dividir alguma coisa com vocês. Esse papo é direto para os pais ou mamães, que por algum motivo não estão falando ou brigados, deixando de aproveitar a vida e viver esses momentos com essas pessoas, que um dia já foram as importantes da sua vida. Você escolheu aquela pessoa para ser pai ou mãe de seu filho, imaginou que aquilo poderia ser para sempre, mas por algum motivo, vocês hoje em dia não têm mais nenhum tipo de relação. Quem sofre, obviamente, são vocês mesmos e os filhos. Até quando você vá levar essa situação? Até quando você vá deixar de falar e conviver com a pessoa que um dia já foi a mais especial da sua vida?", questionou.

"Não é porque não deu certo como casal que você vá jogar tudo fora, invalidar tudo o que viveu, não vá falar com essa pessoa, nem frequentar os mesmos lugares. Não é possível que não tenha nada de bom. Uma coisa você tem de muito especial: seu filho e sua filha. Só esse motivo já valeria a pena repensar. Mesmo que você ache que não esteja errada, não espere ele entrar em contato. Mande mensagem para o pai ou mãe do seu filho, pede desculpa e perdão. Diz que não quer mais ficar neste clima e ficar sem falar com ele. Se não for capaz de fazer por você, faça por seu filho ou filha. Isso vai fazer diferença na vida do seu filho. Te aconselho fazer por você porque vai melhor muito a sua vida", finalizou Arthur.