Bella Campos conhece o pai de MC CabelinhoReprodução/instagram

Publicado 15/10/2022 13:57 | Atualizado 15/10/2022 13:59

Rio - O romance entre Bella Campos e MC Cabelinho está ficando sério mesmo. Quase um mês após serem flagrados aos beijos em um pagode no Rio, o cantor levou a atriz para conhecer seu pai, na comunidade do Cantagalo, Zona Sul do Rio. Nas redes sociais, o sogro divulgou fotos do encontro e entregou o namoro.

"Que noite maravilhosa que eu tive o meu filhão e sua namorada, a atriz que interpretou a Muda na novela 'Pantanal'. Que pessoa maravilhosa, meiga, dócil e simples. Amei a nossa resenha de ontem e foi com imenso prazer em conhecê-la", escreveu o pai de Cabelinho. A informação é do perfil "Celebs do Rio".



Antes do affair com Cabelinho, Bella teve um breve romance com o jogador do Flamengo Gabigol, em agosto.