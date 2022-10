No dia do aniversário, Bianca Andrade reflete sobre seus 28 anos de vida - Reprodução/Instagram

Rio - Bianca Andrade completou 28 anos neste sábado e usou as redes sociais para refletir sobre esta nova etapa de sua vida. No Instagram, a influenciadora digital falou sobre responsabilidades adquiridas com o passar dos anos e não poupou elogios a si mesma.

"Essa sou eu com 28 anos. Já não tenho mais '20 e poucos' e já não poderia ter mesmo, pelas inúmeras responsabilidades que eu carrego sendo mãe e dona de tudo que eu construí até hoje e que eu chamo de 'império' com muito orgulho", iniciou.

"Mas que mesmo por trás dessa versão cheia de responsabilidades, que eu nunca esqueça que por trás de tanto compromisso, existe a Bianca que estou vendo nesta foto. Imprevisível, ousada, disruptiva, impactante… Que se diverte com as inúmeras personalidades, mesmo que isso divida opiniões (até porque eu gosto de provocar opiniões)", acrescentou.



"Mesmo sendo mãe, posso também ser livre e ir em busca dos meus sonhos (aliás, meu filho é o maior de todos eles), mesmo sendo uma figura pública, posso também ser comum e vulnerável. Eu posso ser tanta coisa e ainda quero ser tanta coisa", ponderou.

Nos comentários do post, seguidores aproveitaram para deixar mensagens de carinho para Bianca. "Parabéns, sua linda! Tudo de mais maravilhoso na sua vida! Muita paz, saúde, amor e sucesso", desejou uma fã. "Feliz vida, coisa linda!", disse um internauta. "Eu amo incansavelmente essa Bianca", declarou uma seguidora.