Gisele Bündchen e Tom Brady precisarão dividir fortuna de mais de R$ 3 bilhões - Reprodução / Instagram

Gisele Bündchen e Tom Brady precisarão dividir fortuna de mais de R$ 3 bilhõesReprodução / Instagram

Publicado 15/10/2022 16:45 | Atualizado 15/10/2022 16:54

Rio - Gisele Bündchen e Tom Brady terão de dividir patrimônios que ultrapassam R$ 3 bilhões. Segundo o Page Six, o jogador de futebol americano teria uma fortuna acumulada de US$ 333 milhões (R$ 1,7 bilhão) e a modelo brasileira US$ 400 milhões (R$ 2,1 bilhões)