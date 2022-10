Gracyanne Barbosa - Reprodução

Publicado 15/10/2022 11:04

Rio - Gracyanne Barbosa abriu o jogo sobre as dez pessoas que moram com ela e Belo. A musa fitness revelou nesta sexta-feira (14), em seu Instagram, que os familiares e funcionários se acomodam, já que o casal assume todas as responsabilidades da casa.

"De certa forma e mesmo sem querer, acabam se acomodando, sim, pela facilidade das coisas, já que tudo nós [ela e Belo] tomamos a frente, resolvemos, fazemos, vamos atrás... Essa é uma parte muito difícil, que ainda estou aprendendo a lidar e melhorar. Sei que não podemos fazer tudo, todos são adultos e têm que correr atrás dos seus sonhos, dos objetivos. É o que tento mostrar e incentivá-los todos os dias", escreveu.



A esposa de Belo já havia listado anteriormente as pessoas que moram com ele: mães, funcionários, enteadas, neta, genro mais cinco cachorros e dois gatos.