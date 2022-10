Rodrigo Mussi fala sobre boatos de que Maíra Cardi proibia Arthur Aguiar de sair com amigos - Reprodução / Instagram

15/10/2022

Rio - O ex-BBB Rodrigo Mussi usou as redes sociais, neste sábado, para comentar boatos de que Arthur Aguiar era proibido pela ex-esposa, Maíra Cardi, de sair com os amigos. No Instagram, o influenciador, que saiu para jantar com o ator na última sexta-feira, pediu para que os seguidores não acreditem em tudo que leem na web.

"Gente, ontem foi muito legal o jantar com o Arthur e com o Eliezer. Conversamos sobre muitas coisas", iniciou o ex-participante do "BBB 22" nos stories. "Mas estou vendo fofoquinhas sem fundamento nenhum hoje, falando que o Arthur saiu porque não está mais com a Maíra, porque ela não o deixava sair", acrescentou, desmentindo os rumores logo em seguida.

"Mentira, tá, gente? Conversei bastante com o Arthur e ele é super carinhoso com a Maíra e ela também, muito carinhosa com ele... Então, não acredita nessas fofoquinhas que tem aí, não. Depois eu conto mais", concluiu.

Durante a saída, os ex-brothers fizeram fotos e gravaram vídeos juntos para registrar o primeiro encontro após o fim do reality. Esta também foi a primeira aparição pública de Arthur Aguiar após o término de seu casamento com Maíra Cardi, anunciado no início do mês de outubro.